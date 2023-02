Fiori e coccarde: bando del Comune per trovare fornitori

Il Comune cerca un fornitore...di corone d’alloro, coccarde e addobbi floreali. Infatti l’amministrazione comunale ha deciso di indire un bando per trovare chi possa garantire la fornitura in occasione di cerimonie istituzionali ed eventi significativi per i quali si prevede la deposizione di omaggi. La fornitura (indicativa e suscettibile di variazioni in aggiunta o in diminuzione in base al calendario definitivo delle cerimonie ed alle indicazioni della presidenza del consiglio comunale) si svolgerà durante l’intero biennio 20232024; la decorrenza sarà il giorno 18 marzo 2023. Possono partecipare alla presente raccolta di manifestazione di interesse tutti gli operatori economici ed i soggetti titolari di partita iva, specializzati nella fornitura dei prodotti