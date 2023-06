Finora solo tanti slogan a vuoto "Destagionalizzare e volare alto"

Il turismo versiliese sguazza nell’oro perché ancora si sentono gli effetti del Covid che ha rilanciato le vacanze di "prossimità". Un altro fattore che aiuta Viareggio e dintorni è la turbolenza internazionale, compresa la guerra in Ucraina e la crisi energetica, che frena ancora i viaggi all’estero nelle mete low cost. Ma al di fuori dell’estate tutto è rimesso al meteo dei weekend, con lunghi periodi "morti". Manca quella destagionalizzazione che già 40 anni fa era una parola d’ordine della politica e dell’imprenditoria. Per 20-30 anni la controparola d’ordine era "bisogna volare alto". Poi, tra una crisi e l’altra, la Versilia si è accontentata di zoppicare.

Si dirà: zoppicare? Il turismo mantiene buoni numeri. Ma solo una manciata di hotel sono aperti tutto l’anno. Le località che hanno buone strutture convegnistiche vivono stagioni diverse, anche se questa ricettività è normalmente relegata ai 4 e 5 stelle. Il convegno scientifico Caen è un’esempio: la Caen è viareggina, il meeting si fa a Lucca. L’ultimo grande congresso scientifico (medico) ospitato a Viareggio risale agli anni ’90. Lo organizzò Milviano Lazzeri, ultimo grande manager dell’incoming, distribuendo decine di incontri tematici (quindi senza adunate plenarie) in tutte le sale d’hotel e i cinema, che ancora esistevano, in Passeggiata. I partecipanti furono così numerosi che furono alloggiati fino a Marina di Carrara. Nei 30 anni successivi ci sono state proposte di ogni tipo, in città e in Versilia. Ma un centro congressi di alta ricettività, con numeri superiori alle possibilità fisiche delle sale del Principino (che comunque possono essere collegate tra loro via video-audio) ancora non c’è. Forse il tema tornerà in auge se finirà l’effetto Covid.

b.n.