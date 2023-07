Finanziamenti agevolati I bandi ancora aperti per le imprese

Analizziamo le possibili agevolazioni ottenibili per le aziende in base ai bandi nazionali in essere ancora aperti. Mise-Ministero dello sviluppo economico: finanziamento a tasso agevolato e contributo a fondo perduto per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione ecologica e circolare negli ambiti del green new deal italiano. Misa: finanziamento a tasso agevolato e contributo a fondo perduto per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things.

Mise: finanziamenti a tasso agevolato e a fondo perduto per contratti di sviluppo.

Mise: bando digital trasformation, finanziamento a fondo perduto e a tasso agevolato per sostenere la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi. Contratti di sviluppo: negli ambiti di filiere produttive, rinnovabili e batterie, bus elettrici, automotive. Mise: finanziamento a tasso agevolato per la diffusione e rafforzamento dell’economia sociale. Si tratta di importanti benefici per le aziende che rientrano nei parametri previsti. Ci sono anche ulteriori agevolazioni per bandi specialistici minori, ma quelli elencati sono quelli a più ampio spettro che riguardano statisticamente una platea più ambia delle imprese presenti nella nostro territorio.