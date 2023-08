Finanza controlli a tappeto Sequestri di droga e merce

Quattordici soggetti sorpresi con sostanza stupefacente e oltre 200 articoli contraffatti sequestrati in Passeggiata e negli stabilimenti balneari. E’ la sintesi dell’ampia operazione compiuta dai finanzieri del comando provinciale di Lucca che, nell’ambito anche del piano coordinato con la Prefettura, hanno intensificato l’attività con particolare riguardo alle zone della movida, della stazione ferroviaria e della pineta di ponente di Viareggio, oltre a quelle a maggior presenza di turisti di tutta la Versilia. In tale contesto, sono stati eseguiti due servizi mirati volti alla prevenzione e alla repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti, con l’ausilio di unità cinofile in forza ai reparti del corpo di Massa Carrara, che hanno permesso di sorprendere 14 soggetti (tutti italiani, fatta eccezione per un cittadino marocchino) con circa 80 grammi, complessivamente, di sostanze tipo hashish, cocaina, ketamina e dosi pronte all’uso. Le persone controllate sono state immediatamente segnalate alle Prefetture competenti per uso personale di sostanze stupefacenti. Tutta la droga rinvenuta è stata sottoposta a vincolo cautelare e messa a disposizione delle autorità e dell’Usl per le analisi di rito. Tra le persone sottoposte a controllo alla stazione di Viareggio, è stato fermato un cittadino marocchino che deteneva dello stupefacente per uso personale, privo di documenti: a seguito dei successivi accertamenti svolti, è risultato essere illegalmente presente nel territorio italiano e quindi sono state avviate le procedure di rito. Nei due interventi sono state controllate oltre 100 autovetture e identificate circa 240 persone, con l’elevazione anche di sanzioni per violazioni al codice della strada.

Altrettanto rilevanti gli interventi condotti a tutela delle attività commerciali che operano nella legalità che hanno portato, sulle passeggiate della Versilia e in prossimità degli stabilimenti balneari, al sequestro amministrativo di oltre 200 articoli contraffatti, soprattutto borse e accessori vari con griffe dell’alta moda risultate false. L’operazione condotta dai finanzieri, che proseguirà per tutta l’estate, s’inquadra nelle più generali funzioni di controllo economico del territorio e testimonia il costante impegno a contrasto di tutte le forme di criminalità, finalizzato alla tutela delle imprese, dei consumatori, dei cittadini tutti e dell’ordine pubblico per rendere sicuri i luoghi di pubblico ritrovo.

Fra.Na.