Filippo rispolvera le tradizioni: "Rilancio il sapore del quartiere"

Il sapore di quartiere, tra botteghe, servizi e consuetudini. E’ quello che vuole fortemente stimolare l’imprenditore Filippo Di Bartola per la Caranna, e riparte a pieno regime con l’attività del ristorante Filippo in via Sant’Elme, con novità orientate ad allargare l’offerta alla colazione per riproporre il clima del buon vivere paesano di un tempo. Lui che da tempo ha rilevato la licenza di edicola per fornire il locale anche di quotidiani, proporrà anche la colazione di Pasqua come facevano le mamme, con torte di riso e uova sode, oltre che appuntamenti periodici sempre al mattino per ’dissertare’ con artisti differenti: il 24 marzo si comincia con Valente Taddei che racconterà le sue opere. "In Caranna – evidenzia Di Bartola, che a Natale aveva lanciato una battaglia per la scarsa illuminazione della zona – c’era un quartiere fatto di piccoli riferimenti per la cittadinanza: edicola, forno, alimentari, negozio di abbigliamento, pizzeria, giocattoli ecc. Oggi non è pensabile di ricreare tutto questo perchè nel frattempo tutto è profondamente cambiato. Quello che possiamo fare noi, come piccoli e folli imprenditori che gettano sempre il cuore oltre l’ostacolo, è provare a ridare linfa a queste strade cercando di ricreare un piccolo punto di incontro e di scambio tra persone. Un caffè o un quotidiano al mattino sono il simbolo di un “incipit” che noi vogliamo scrivere e imprimere in qualche modo nelle abitudini. Sono certo che torneremo a ricreare quel “movimento” che tanti ci chiedono a gran voce".

Fra.Na.