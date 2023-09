Filiera corta, sì di Confindustria: "Grande opportunità per il lapideo"

Gli imprenditori del marmo vedono di buon occhio e plaudono a quanto imposto dalla Regione sulla cosiddetta filiera corta, ossia l’obbligo che il 50% del materiale lapideo estratto venga lavorato in loco, pena il mancato rinnovo delle concessioni per le cave. Secondo Fabrizio Palla, presidente della sezione lapidei di Confindustria Toscana nord, nonché membro del Cda della “Savema“ di Pietrasanta, ritiene infatti che si tratti di una grande opportunità per il settore a differenza di altri colleghi che hanno parlato invece di “minaccia“.

"Siamo convinti – scrive Palla – che il modo migliore per operare nel nostro settore sia non limitarsi all’estrazione ed esportazione del materiale tal quale, ma generare valore aggiunto per il territorio lavorandolo in loco. I vantaggi sono evidenti: promuovere la lavorazione in loco del marmo e delle pietre estratti nella nostra area significa creare posti di lavoro, mantenere e implementare competenze tradizionali, conferire maggior valore a materiali preziosi, e quindi potersi permettere di avere un utilizzo più consapevole, con conseguenti benefici sul piano ambientale". A tranquillizzare Confindustria sono i dati attuali visto che nel comprensorio versiliese la lavorazione in loco si attesta oltre il 65%.

"Il marmo – prosegue Palla – è una risorsa non riproducibile e abbiamo il dovere di lavorarla e utilizzarla al meglio. Al di là delle limitazioni imposte dalle normative, siamo sempre più convinti che la strada da seguire non sia solo quella della produzione, ma soprattutto quella della valorizzazione, attraverso la capacità delle nostre aziende di far specificare i materiali nei grandi progetti del nostro tempo. Il futuro del nostro settore è nel conferire valore a ciò che estraiamo. Più valore per compensare il minor volume: e il valore si crea con la filiera corta".

Daniele Masseglia