Filarmonica ‘tagliata’. Ora è un caso politico

"Il concerto dell’Imacolata si farà ma con delle prerogative necessarie per far funzionare tutto al meglio". Lo spiega il sindaco Pierucci che ha ricordato che lo scorso anno era stata fatta una deroga, sotto richiesta della Filarmonica Puccini, la capienza massima sul palco del Teatro dell’Olivo, "accondiscendendo – dice – a una presenza più elevata di musicisti rispetto al solito. Il risultato, oltre a creare non poche difficoltà sotto il profilo del protocollo di sicurezza, è stato, purtroppo, una vera bruttura dal punto di vista estetico: per consentire tutte le sedute, abbiamo dovuto togliere le quinte e la protezione della tenda ignifuga, e l’orchestra suonava con i macchinari di scena e la scheletratura del Teatro in bella vista dietro gli orchestranti. Crediamo che un momento come il concerto dell’8 dicembre e la stessa Filarmonica cittadina meritino di più. Perciò abbiamo chiesto di esibirci con 50 musicisti". Frugoni di Fratelli d’Italia parla invece di comunicazione tardiva fatta alla Filarmonica "che si trova ora costretta a eliminare 15 musicisti e di conseguenza a dover rimaneggiare in fretta e furia il programma del concerto".