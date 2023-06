Filarmonica Capezzano Si è dimesso Pasquini

La polemica scoppiata nel febbraio 2022 tra il sindaco Alberto Giovannetti e il direttore della Filarmonica di Capezzano Monte Marco Pasquini, che accusò il Comune di non aver invitato la banda all’inaugurazione del teatro “Galeotti“, ha avuto il suo epilogo con le dimissioni di quest’ultimo vista l’impossibilità di mantenere rapporti con chi è stato appena confermato sindaco. Entrato nella banda nel ’74 quando aveva 13 anni, Pasquini l’aveva diretta dal ’95. "Qualcuno sarà dispiaciuto – scrive – altri saranno felici. Era un po’ che ci giravo intorno e l’esito delle amministrative ha reso definitiva la mia decisione. Un gruppo come la Filarmonica, che si deve rapportare spesso con le istituzioni, ha bisogno di un Maestro che ’dialoghi’ con chi amministra. Ma dopo quanto successo un anno e mezzo fa non avrei avuto più nessuna intenzione di continuare a farlo con la solita persona. Non ho rimpianti: quando si tratta della dignità personale, le decisioni devono essere chiare e non devono attendere".