Fiera di San Lorenzo a Seravezza: stand, musica e stordellata sul fiume

Tornano i tradizionali festeggiamenti per il patrono san Lorenzo, con due giornate di appuntamenti, domani e giovedì, nel centro storico di Seravezza. Il programma, messo a punto dalla Pro loco con Comune e Fondazione Terre Medicee, si apre domani, vigilia della festa, alle 17 con il mercatino dell’artigianato e l’estemporanea d’arte a cura dell’associazione culturale Seravezziana Eventi. Dalle 19.30 spazio alla cucina tradizionale con la partecipatissima e ormai tradizionale “stordellata sul fiume” che propone tordelli e altri prodotti tipici locali da gustare in modo conviviale all’aperto grazie all’impegno dei volontari. Alle 21 si aprirà la parentesi tutta religiosa con i vespri e – a seguire – la processione del Santo Patrono per le vie del centro sino al Puntone, alla confluenza del Serra e del Vezza, dove il parroco leggerà la preghiera a san Lorenzo, cui seguirà - attorno alle 21.30 - la suggestiva focata nel greto del fiume Vezza (nella foto). Spazio anche alla solidarietà con un altro consueto appuntamento, ovvero la fiera di beneficenza nei locali dell’asilo Delatre, nell’omonima via, che sarà aperta entrambi i giorni di festa. Alle 22 di domani altro spettacolo di fuoco, questa volta in piazza Carducci, con “Massimo pugno di fuoco”.

La festa riprenderà il giorno successivo, dalle 9, con mercatino, fiera con i vari espositori, estemporanea d’arte a cura della Seravezziana e fiera di beneficenza.

Alle 18.30 spazio alla fortuna con l’attesa tombola di beneficenza che non mancherà di coinvolgere e divertire, alle 19.30 ancora stordellata sul fiume e alle 21, sul sagrato del duomo dei santi Lorenzo e Barbara, concerto della Filarmonica di Riomagno che chiuderà i due giorni di festeggiamenti con un ampio repertorio musicale per un concerto davvero suggestivo. Chiusura scoppiettante della due giorni alle 22,30 con lo show dei fuochi d’artificio che ogni anno chiude in modo spettacolare i festeggiamenti del santo patrono.