Fiera di San Giuseppe, torna il luna park. Più spazio alle associazioni

Tutto pronto per la festa patronale di san Giuseppe, in programma a Querceta domenica 19 marzo, con la novità del ritorno del luna park. Gli uffici comunali, di concerto con l’assessore Adamo Bernardi e la consigliera delegata al commercio Laura Lencioni, sono al lavoro per mettere a punto gli ultimi dettagli per una fiera che si presenta in crescita, con una estensione del settore agrozootecnico e uno spazio organizzato per l’associazionismo. Il centro del paese con via Federigi, piazza Matteotti, via don Minzoni e via Fratelli Rosselli ospiterà la tradizionale fiera mercato con prodotti tipici, artigianali e di antiquariato. Un comparto che vede l’attiva partecipazione dell’associazione QuercetArte in piazza Pertini anche la vigilia di festa. Riconfermato lo street food in piazza Pellegrini e una novità è l’area dedicata all’associazionismo in piazza Matteotti. Confermata la Corte dei sapori nell’area Comid in via Fratelli Rosselli e, altra novità, lo spazio ai piedi del cavalcaferrovia dove la contrada la Quercia proporrà un punto ristoro e vari eventi di intrattenimento.

Il settore agrozootecnico prevede una discreta crescita in termini di espositori e di aree interessate: oltre al vialetto della solidarietà e a via Ranocchiaio, spazi occupati nella scorsa edizione, ci sarà una estensione su una parte di parcheggio della Croce Bianca. Nel comparto agrozootecnico sarà possibile ammirare cavalli, pony, asini assistendo anche ad attività dimostrative del maniscalco e, ancora, esposizione di carrozze e di macchinari agricoli. Tra le novità il ritorno del luna park, assente ormai da anni, attivo anche venerdì 17 e sabato 18, in piazza Lavoratori del Marmo. "Sarà una bella fiera - commenta l’assessore Bernardi – e a questo proposito un grande ringraziamento va al Suap, all’ufficio tecnico e alla polizia municipale che stanno lavorando in maniera coordinata per mettere a punto i diversi aspetti".