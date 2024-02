Fiera di S. Biagio: è boom. Aumentate le richieste

Via alla ’due giorni’ di festeggiamenti per San Biagio. La fiera, quest’anno, ha segnato un vero “boom” fra gli operatori commerciali "con richieste superiori al numero di posteggi disponibili – conferma il vicesindaco Francesca Bresciani – tanto che siamo stati costretti a comunicare alcune esclusioni. Altrettanto numerose sono state le domande per la spunta, alla quale parteciperanno espositori giunti anche da Piemonte e Sicilia". Una “certificazione di qualità“ per il circuito fieristico che presenta novità: "Piazzetta Glicini, finora utilizzata con non pochi disagi dai mezzi di servizio – spiega Bresciani – sarà sede di un mercatino di hobbisti e opere dell’ingegno; in via Oberdan saranno posizionati solo stand di attività agricole e zootecniche; domani, infine, la fiera avrà un prolungamento naturale con i banchi del mercato antiquario, lungo le vie Garibaldi e Padre Barsanti ma senza impedire ai residenti il passaggio da Porta a Lucca". Confermata la location di piazza Matteotti, dove saranno allestiti box e un piccolo “ring” con fondo in sabbia: qui si potranno osservare cavalli, bovini, pappagalli, animali da cortile, rapaci, cani, gatti e, per i più piccoli, anche sperimentare equitazione e pet-terapy. A misura di famiglia anche il luna park in piazza Tommasi: oggi e domani dalle 10,30 e per tutta la mattina, saranno in funzione solo giostre e giochi per i più piccoli; dalle 14 a sera, le attrazioni preferite dai più grandi. Stand dislocati anche lungo le vie del centro storico e fino a piazza Duomo, qui riportati nella disposizione perimetrale con le necessarie “fughe”, per consentire l’accesso alle attività commerciali della zona e lasciare libera al passaggio la parte centrale della piazza.

Nel circuito non mancherà uno stand per aderire al servizio civile (4 posti disponibili alla Croce Verde, 6 posti alla Uildm e 4 alla

Misericordia). E sarà possibile sorvolare sull’intera fiera: infatti dal campo di via Torraccia nei pressi dello svincolo del sottopasso lato monte oggi e domani si potranno fare voli panoramici in elicottero (50 euro a persona per un massimo di 5 persone). info: 347.6744888