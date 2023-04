Fiera agrozootecnica È successo di pubblico

Una giornata di sole e davvero tantissime persone a Massarosa per la Mostra Agrozootecnica. L’area eventi con spettacoli, moda, interviste e show cooking ha attirato un grande pubblico, così come l’area animali presa d’assalto dai più piccoli incuriositi da cavalli, alpaca, mucche e pecore, e poi gli oltre cento stand con una presenza importante anche di tutto il mondo dell’associazionismo che ha avuto modo di promuovere le proprie attività. "Vorrei ringraziare davvero tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita della manifestazione – commenta l’assessore al turismo Fabio Zinzio – Al.So Eventl Consorzio di Promozione Turistica e ogni singola associazione, gruppo, realtà che ha dato il proprio sostegno: non è stato facile ma vedere Massarosa piena di gente in festa ripaga del tanto impegno".

"Vogliamo davvero dire grazie a tutti quelli, e sono tanti, che, come noi, si sono rimboccati le maniche e si sono dati da fare per questa festa della comunità di Massarosa – commenta la sindaca Simona Barsotti – non hanno aiutato l’amministrazione ma Massarosa a ripartire a far tornare la primavera, perchè questo è quello che conta e la manifestazione di quest’anno è solo un punto di partenza, dobbiamo crescere, migliorare alcuni aspetti ma la strada è tracciata ed una strada che percorriamo tutti insieme con convinzione: amministrazione, associazioni, attività, cittadini".