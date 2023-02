Fienile, i ladri fanno spesa Sparite bottiglie di alcolici

di Martina Del Chicca

Dopo una serata di festa, alle due e mezzo di notte, i volontari hanno finito di rassettare il salone del circolo ’Il Fienile’, uno degli ultimi rifugi e luoghi di aggregazione della città. "A quell’ora, su per giù, abbiamo chiuso la porta a doppia mandata e siamo andati a riposare". La mattina seguente il telefono di Edo Cordoni, presidente del circolo che anima il Varignano, ha squillato presto: “Corri al Fienile, sono entrati i ladri“. A dare l’allarme è stato uno dei soci. "Erano anni che non succedeva niente, ed ora eccoci qua. A fare la conta dei danni – dice Cordoni – . E sono ingenti".

I malviventi, nella notte tra sabato e domenica, sono riusciti ad entrare nel circolo sfondando una delle porte che affacciano sul cortile. Hanno colpito il vetro antisfondamento con un grosso sampietrino, ripetutamente e violentemente, finché non ha ceduto. E prima di trovare la porta “debole“ ne hanno passate in rassegna diverse, lasciando dietro il loro passaggio danni vistosi agli infissi. Nessuno, nei dintorni, si è accorto di niente. Neppure l’allarme ha fatto desistere i malviventi dal loro piano.

"Una volta dentro – racconta ancora Cordoni – hanno cercato ovunque. Perché abbiamo trovato tutti i cassetti e tutti gli armadi aperti. Hanno forzato la cassa, ma dentro non hanno trovato niente perché ovviamente dopo la serata avevamo portato via fino all’ultimo centesimo. Come facciamo sempre". Dal bar del circolo sono sparite merendine e qualche bottiglia. Ma nel mirino dei ladri è finita la dispensa dell’istituto alberghiero Marconi che al Fienile, oltre che al ristorante Gusmano – in attesa dei nuovi laboratori che dovranno essere realizzati dalla provincia nelle storica sede del Collegio Colombo in Darsena – ha trovato uno spazio dove poter svolgere le lezioni di cucina, sala e bar per gli studenti.

"Nonostante gli armadi siano rinforzati, i ladri sono riusciti comunque a forzarli – racconta il dirigente scolastico del Marconi, Lorenzo Isoppo –. E da quello che abbiamo potuto ricostruire sono state rubate una trentina di bottiglie, tra vino e alcolici, dalla riserva della scuola. E credo nient’altro. I danni subìti dal Fienile invece sono ingenti, come grande è la preoccupazione che possa succedere ancora".

L’amarezza è profonda, ma il Fienile non molla. "Ne abbiamo passate tante, e non ci lasciamo scoraggiare da un episodio – conclude il presidente Cordoni –. Dunque monteremo le telecamere di videosorveglianza, per tentare di proteggere il circolo. Con la speranza che questo resti un episodio isolato"