Fiamme nel club privato A fuoco sede di gruppi di bikers Nessuna pista viene esclusa

Si sono levate alte nel cielo le fiamme sprigionatesi ieri mattina poco dopo le 7 da un capannone in via Fosso Matelli nella zona industriale di Bicchio ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme e limitare i danni. Lo stabile è utilizzato come sede e ritrovo di un paio di associazioni motociclistiche, ma ancora non è chiaro se l’incendio sia stato accidentale o abbia avuto un’origine dolosa. Al momento gli investigatori non tralasciano nessuna pista. L’edificio che è stato giudicato inagibile dai vigili del fuoco, è stato posto sotto sequestro in attesa di ulteriori accertamenti.

Le indagini infatti sono in corso da parte dei carabinieri che attendono di ricevere dai vigili del fuoco una dettagliata relazione. Ieri, viste le alte temperature ancora presenti all’interno dell’edificio non è stato possibile effettuare all’interno una dettagliata ispezione, né per fare una precisa conta dei danni di quello che è bruciato né per verificare da dove è partito l’incendio e a causa di che cosa.

Grazie al loro intervento i vigili del fuoco hanno evitato che le fiamme si propagassero dagli arredi interni alla struttura dello stabile che, a ogni buon conto, come si diceva, è stata dichiarata inagibile e successivamente posta sotto sequestro dai carabinieri.

Quando è scoppiato l’incendio, poco dopo le 7 di ieri mattina, all’interno dell’edificio non c’era nessuno. L’allarme è stato lanciato da un passante che ha notato il fumo e il fuoco e ha chiamato i vigili del fuoco che sono accorsi sul posto. L’intervento è servito a limitare i danni, ma non ad evitare che la struttura venisse comunque dichiara inagibile. Adesso ai carabinieri il compito di capire che cosa è accaduto.