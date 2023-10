Fiamme in via Coppino. Nel fondo "occupato"

Prima è arrivato l’odore acre; che ha avvolto l’ingresso di via Coppino a pochi passi dal Ponte di Pisa. Poi, intorno alle 11.30 del mattino, dal vecchio fondo commerciale che anni fa ospitava la palestra Perfect Gym, e prima ancora un’officina meccanica, si è sollevata una nube spessa di fumo nero.

In pieno giorno i residenti della zona hanno avuto modo di accorgersi del principio di incendio divampato all’interno del locale, ormai vuoto, e sono riusciti a dare l’allarme ai vigili del fuoco, che sono dunque intervenuti tempestivamente con l’autobotte e hanno spento le fiamme prima che potessero propagarsi. Prima che potessero sfuggire ad ogni controllo.

L’ipotesi è che il rogo sia scappato di mano; che il fuoco sia stato acceso di proposito – forse per scaldarsi o per scaldare qualcosa da mangiare – da chi, in quel momento, si trovava abusivamente all’interno del fondo. Benché le porte siano serrate ormai da diversi anni, in queste sere, come già era accaduto in passato, c’è chi ha sentito dei rumori provenire proprio da quei locali. Segno che, di tanto in tanto, lì, qualcuno, trovava riparo. Sfruttando un varco dall’entrata posteriore, quella che affaccia sulla via Paolo Savi, per intrufolarsi all’interno. E trascorrere tra quelle mura le notti più fredde o piovose. Tracce di un recente passaggio sono state rinvenute anche ieri mattina dai vigili del fuoco.

A bruciare, in particolare, sono stati dei cumuli di spazzatura accatastata. Ma nonostante la fiammata, l’edificio non ha riportato gravi danni strutturali. Sul posto sono arrivati anche i proprietari del fondo, che dopo la bonifica dovranno mettere in sicurezza l’edificio per evitare nuove intrusioni.

mdc