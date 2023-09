Fiamme Gialle, un’estate di blitz Smascherato taxi abusivo (col pos)

Più di 1500 articoli contraffatti, 1000 cosmetici non a norma, verifiche prezzi alle pompe di benzina e perfino un taxi abusivo sequestrato. Articolate le operazioni messe in campo dalle Fiamme Gialle della provincia di Lucca che – anche nel mese di agosto – hanno continuato a garantire appositi servizi di pattugliamento economico del territorio nell’arco delle 24 ore giornaliere, con l’obiettivo di contrastare ogni forma di contraffazione, di abusivismo commerciale e, più in generale, di traffici illeciti che possano attentare alla sicurezza nei rapporti economico-finanziari e, quindi, danneggiare il mercato, sottraendo opportunità e lavoro alle imprese che rispettano le regole.

Il caso più singolare riguarda il sequestro avvenuto a Pietrasanta di un’autovettura che è risultata destinata all’esercizio abusivo dell’attività di taxi: da tempo i finanzieri tenevano d’occhio quel monovolume scuro che girava in Versilia a caccia di clienti. Il conducente è stato bloccato dopo aver caricato una donna da Marina di Pietrasanta per accompagnarla in un ristorante a Capezzano, facendosi pagare ben 60 euro per la corsa, addirittura col pos. La violazione ha comportato anche l’irrogazione di una sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada e seguiranno ora gli approfondimenti di natura fiscale.

Importanti i risultati sul fronte della contraffazione: in particolare, i reparti territoriali (dalla Versilia all’alta Garfagnana) - grazie anche al supporto assicurato dall’aliquota di marescialli messi a disposizione dalla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza di L’Aquila (impiegati in provincia per il potenziamento dei servizi di vigilanza per l’estate 2023 disposti dal Ministero dell’Interno) - hanno portato a compimento plurimi e mirati interventi volti, prioritariamente, a tutelare imprese e famiglie. In quattro distinte operazioni, in Versilia, sono stati sequestrati più di 1500 oggetti di pelletteria (borse, portafogli, cinture, scarpe, ecc.), che riportavano, in maniera contraffatta, noti marchi del lusso nazionale e internazionale (Gucci, Louis Vuitton, Dior, Prada, Yves Saint Laurent, Chanel, Hermes, ecc.). La merce è stata rinvenuta in vendita lungo via Mazzini a Forte dei Marmi, infilata tra i cespugli vicino ai bagni a Lido di Camaiore, nei pressi della stazione a Querceta.

I controlli antidroga svolti anche con l’impiego di unità cinofile del Corpo di Pisa e Massa Carrara nei luoghi di maggiore aggregazione giovanile, hanno consentito di sequestrare oltre 140 grammi di sostanze stupefacenti (hashish, cocaina e marijuana) destinate all’uso personale e di segnalare 40 persone (anche minori) alle varie Prefetture. Sono state complessivamente identificate oltre 600 persone e automezzi, al fine, altresì, di arricchire il patrimonio informativo per riscontrare indici di capacità contributiva non in linea con il reddito dichiarato.

Solo nel mese di agosto eseguiti 11 controlli sui prezzi praticati in materia di carburanti dai distributori stradali, contestando 4 violazioni per l’irregolare esposizione dei prezzi di vendita. Il tutto è stato affiancato dall’esecuzione di circa 285 controlli fiscali in ore serali, con il riscontro di varie irregolarità, tra cui 3 lavoratori non in regola e 7 omesse installazioni delle casse per emettere scontrini (5 delle quali in occasione di sagre in Garfagnana).

Francesca Navari