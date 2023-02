Fiammata alle gambe: è grave Soccorsa una donna nel campo

Era in un campo a bruciare alcune sterpaglie, quando le fiamme l’hanno improvvisamente avvolta dal basso. Incidente ieri poco dopo le 14 per una donna rimasta coinvolta in una incendio che si è sviluppato in zona prospiciente via Cardoso-Volegno-Pruno in località Cardoso a Stazzema. La donna, una 62enne del posto, si trovava in un campo fuori dalla propria abitazione ed era affaccendata nelle operazioni di pulizia del terreno: aveva infatti da poco dato fuoco ad alcune sterpaglie quando, improvvisamente, le fiamme hanno interessato le gambe. Forse una disattenzione (una fiammata alimentata) o forse una folata improvvisa di vento sarebbero state la causa dell’incidente. Subito sono scattati i soccorsi, allertati dalle grida della donna: la 62enne è stata accompagnata in codice giallo all’ospedale Versilia. L’intera macchina dei soccorsi si è attivata, sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco, carabinieri, automedica nord e ambulanza della pubblica assistenza di Stazzema. La donna, dopo le prime cure prestate dai medici del pronto soccorso è stata ricoverata ma fortunatamente le ustioni sono contenute e non versa in condizioni gravissime.

Fra.Na.