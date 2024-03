Fials proclama lo stato di agitazione: "Pronti a piantare le tende al Versilia"

Il 29 febbraio, il sindacato Fials ha proclamato lo stato di agitazione. La sigla è pronta alle barricate: "Se non si trova un accordo, stavolta arriviamo allo sciopero". Le cause del malcontento sono gli endemici problemi che attanagliano i lavoratori del settore sanitario: in particolare l’organico sottodimensionato ("mancano 50 infermieri e 40 oss, e per il 2024 è stato bloccato il turnover"), che si traduce in un sovraccarico di lavoro insostenibile. Un problema che, secondo il segretario del Fials Daniele Soddu, si potrebbe risolvere solo rimpinguando il personale con nuove assunzioni.

"L’azienda, invece, ha approntato un piano di pronta reperibilità sull’attività domiciliare che aggraverà ulteriormente le condizioni di lavoro – spiega Soddu –: in questo modo, gli infermieri saranno chiamati a garantire la reperibilità e operare in zone diverse da quelle di propria competenza, con pazienti anche gravi che non conoscono, e tutto questo avrà inevitabili ripercussioni sulla qualità del servizio".

Il piano, per il momento, è stato bloccato dall’azione del Fials. Almeno fino al primo aprile. Nel frattempo, si cercherà di trovare un nuovo accordo con l’azienda. Ieri pomeriggio c’è stato un primo tavolo di raffreddamento a Pontedera, mentre il prossimo step porta al prefetto. E se le cose dovessero precipitare, il Fials è pronto "a montare le tende di fronte all’ospedale, come hanno fatto in Emilia Romagna".

Secondo Soddu, i piani dell’Asl sono destinati al fallimento. "Si sta cercando di alleggerire la pressione sul pronto soccorso potenziando il territorio e le strutture intermedie – sottolinea – ma non si può fare senza un potenziamento d’organico. Per il Tabarracci, ad esempio, c’è un progetto per realizzare 36 posti letto di cure intermedie a gestione prevalentemente infermieristica. Ma senza infermieri, che si fa? Il tema non è più rinviabile. La Regione, che deve dare il nullaosta per ogni assunzione, giustifica l’immobilismo con problemi di bilancio. Ma non possono farne sempre le spese i lavoratori: piuttosto, eliminassero i carrozzoni inutili. Dicono che mancano i professionisti: è vero, per alcuni settori, tipo gli oss, ci sono le graduatorie valide. Basta attingere, ma evidentemente non c’è la volontà di farlo. E chi lavora è costretto a fare turni supplementari, lavorando anche 12 ore di fila. Non a caso, il budget per le prestazioni aggiuntive è passato da uno a dieci milioni di euro. Tutto pur di non assumere".