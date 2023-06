Fials C’è il coordinamento donne Il debutto domani a Villa Henraux

Nasce il coordinamento donne Fials che sarà presentato ufficialmente domani alle 10 a Villa Henraux. Presenti la responsabile Nazionale Coordinamento Donne Fials Elena Marrazzi, la professoressa Sara Taglialagamba docente all’università di Urbino, l’assessore Valentina Mozzoni e Daniele Soddu del sindacato Fials provincia di Lucca. La costituzione del coordinamento della provincia di Lucca tende a coinvolgere non solo le lavoratrici della sanità, allargando la partecipazione alle donne di altri comparti lavorativi. Il Coordinamento nasce come uno spazio di discussione pensato per tutte le donne al fine di mettere insieme le idee e le azioni di sensibilizzazione alla parità di genere. Così da garantire uguale carriere anche per le lavoratrici.