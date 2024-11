Fi: "Il Comune che fa per chi vive in strada?"

Con l’inverno in arrivo, torna dirompente sui tavoli della politica il tema dell’emergenza freddo. In città ci sono diverse persone che vivono in condizioni di disagio abitativo: e a loro pensa Forza Italia nel chiedere un incontro con l’assessora al sociale Sara Grilli, per capire come il Comune intenda muoversi per prevenire eventuali rischi.

"Vogliamo discutere delle iniziative che il Comune intende adottare in risposta all’emergenza freddo, con particolare attenzione alle numerose persone che vivono in condizioni di grave marginalità sociale – spiega il coordinatore azzurro Vittorio Fantoni –; è evidente, infatti, che un numero crescente di senza fissa dimora si trovi a vivere in situazioni di estrema precarietà. Basta un semplice giro per la città per constatare la presenza di persone vulnerabili esposte alle rigide temperature invernali, specialmente durante le ore serali. Con l’arrivo del freddo, Forza Italia Viareggio desidera sottolineare l’urgenza di intervenire con tempestività, fornendo risposte concrete e adeguate a favore delle fasce più fragili della popolazione".