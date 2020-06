Festival Pucciniano, l’opera in era Covid: tutti con la mascherina

Si alza il sipario sul Festival Puccini, giunto alla 66.a edizione. Il debutto domani sera alle 21,15 alla Cittadella del Carnevale con Gianni Schicchi: sarà la prima rappresentazione in Italia e in Europa di un’opera dal vivo e in forma scenica dopo lo stop imposto allo spettacolo dalla pandemia. "Non nascondo l’emozione – afferma la presidente della Fondazione, Maria Laura Simonetti – . Con la prima di domani arriva a compimento un percorso articolato che ha dato vita a un qualcosa di diverso, ma non per questo povero". La serata inaugurale sarà trasmessa in diretta streaming sul sito www.italiafestival.tv, e quindi visibile gratuitamente in tutto il mondo, grazie al progetto “Estate all’italiana Festival“ nato dalla...

Si alza il sipario sul Festival Puccini, giunto alla 66.a edizione. Il debutto domani sera alle 21,15 alla Cittadella del Carnevale con Gianni Schicchi: sarà la prima rappresentazione in Italia e in Europa di un’opera dal vivo e in forma scenica dopo lo stop imposto allo spettacolo dalla pandemia. "Non nascondo l’emozione – afferma la presidente della Fondazione, Maria Laura Simonetti – . Con la prima di domani arriva a compimento un percorso articolato che ha dato vita a un qualcosa di diverso, ma non per questo povero". La serata inaugurale sarà trasmessa in diretta streaming sul sito www.italiafestival.tv, e quindi visibile gratuitamente in tutto il mondo, grazie al progetto “Estate all’italiana Festival“ nato dalla collaborazione tra il Ministero degli Affari Esteri e l’Associazione ItaliaFestival".

Proprio riguardo la sicurezza la Fondazione si è avvalsa della consulenza del professor Gaetano Privitera, responsabile Igiene ospedaliera, epidemiologia e rischio clinico dell’Università di Pisa. A lui il compito di adeguare i protocolli nazionali alla specificità del Festival. "Il nostro intento è stato garantire a tutti la massima sicurezza", rileva l’esperto. Dunque mascherine in scena ma solo nel Gianni Schicchi: "nessun problema per la voce" assicura il dg Franco Moretti. Mentre per le altre opere, "tutte produzioni originali" sottolinea Moretti, sarà il distanziamento a fare da padrone. Mascherine obbligatorie per il pubblico, anche durante lo spettacolo. I posti a sedere al Gran Teatro saranno “a scacchiera”, con la proporzione per due posti occupati tre liberi. Plexiglass invece tra gli strumenti a fiato. Quest’anno non saranno stampati i libretti, consultabili su un’apposita app in sincro con le esecuzioni sul palco. In più non sarà possibile acquistare i biglietti la sera dell’esibizione, occorre infatti acquistarli prima sui canali online o via telefono. Domani l’ingresso al pubblico, da quello principale della Cittadella, inizierà alle 19,30: gli spettatori dovranno arrivare con anticipo rispetto all’orario di inizio (21,15) al fine di consentire l’attuazione dei protocolli e scaglionare la presenza agli ingressi. Ogni spettatore dovrà essere munito di personale biglietto, gli sarà rilevata la temperatura corporea e richiesta l’igienizzazione delle mani. L’ingresso e l’uscita sono diversificati. Non sono tenuti al distanziamento interpersonale i componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi, che potranno sedere accanto. I posti alla Cittadella sono non numerati.

Domani dunque il debutto, con l’Orchestra della Toscana diretta dal maestro John Axelrod. Spiega la regista Valentina Carrasco, argentina cresciuta nella compagnia catalana Fura delsBaus: "È una commedia brillante sullo fondo scuro della morte e della solitudine. Puccini la scrisse nell’anno nero della influenza spagnola, che si portò via anche sua sorella. Questi parenti, oppressi del paranoiavirus fino alla esacerbazione, non vogliono avvicinarsi. Tutto può essere fonte di contaminazione. Soprattutto il prossimo: l’altro è il nemico. Parapettati dietro tutte, mascherine, guanti e una infinità di attrezzi protettivi, cercano disperatamente una via di uscita. Fare Gianni Schicchi adesso, è fare una catarsi sulla paura, la solitudine e la tristezza di questa pandemia. È cacciare via questi fantasmi a forza di risate".

Infine, il 10 luglio Elisabetta Rogai inaugurerà “Alba Rosa”, mostra dedicata alle donne di Puccini nel foyer del Gran Teatro. "Saranno 12 opere dipinte a enoarte, tecnica che utilizza il vino – spiega l’artista – . In occasione del vernissage donerò alla Fondazione una Butterfly dipinta a vino mista a dei tessuti".

Alice Gugliantini