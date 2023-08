Festival Puccini Al Gran Teatro c’è Moni Ovadia

Prosegue il ricco programma del Festival Puccini. Stasera alle 21,15, nell’auditorium Caruso, salirà sul palco Moni Ovadia per lo spettacolo "Gli occhiali di Šostakovič", un testo teatrale di Valerio Cappelli dedicato al grande compositore russo.

Si tratta di una coproduzione con il Teatro dell’Opera di Roma, il Ravenna Festival e la Fenice: protagonista il poliedrico Ovadia, con l’arricchimento di musica registrata e dal vivo e di proiezione che riproducono immagini e foto della vita del compositore. Šostakovič ha avuto i massimi onori e le maggiori umiliazioni, ha avuto i funerali da eroe di Stato ma dormiva con la valigia accanto al letto, temendo di essere arrestato da un momento all’altro. È stato il compositore più decorato e frainteso, più premiato e minacciato. Fu accusato dalla Pravda di formalismo, contravvenendo al diktat del partito comunista che chiedeva opere musicali patriottiche inneggianti al realismo socialista e all’ottimismo rivoluzionario.

"In questo spettacolo, come in un gioco di specchi, con Moni Ovadia abbiamo provato a rimontare queste note con la sua vita – spiega Valerio Cappelli, regista e autore – attraverso le sue parole e la sua musica, ora registrata ora eseguita dal vivo, dalla polistrumentista Giovanna Famulari. Ho scelto musiche iconiche, adatte al momento descritto nella drammaturgia. È uno spettacolo con una dimensione storica, tra parole, note, arredi scenici, fotografie, immagini. Non è un itinerario cronologico. Sono flash, basati su appunti e documentazione autentica sulla vita di un gigante della musica che ha lottato con i fantasmi del suo tempo, con cui ha dovuto venire a patti".