Festival ’La Prima Estate’. Si svelano gli artisti

Il format ’La Prima Estate’ torna a Lido per la sua quarta edizione e rivela gli artisti del primo weekend giorno per giorno. Mogway, Spiritualized e Yard Act saranno sul palco venerdì 20 giugno; Air, St. Vincent e Calibro 35 arrivano sabato 21; e attesi per domenica 22 Kings of Leon, per la loro unica data italiana dopo otto anni di lontananza dal Belpaese, TV on the Radio e Nic Cester. Una line up prestigiosa e coesa, dunque, dal respiro profondamente internazionale, che guarda oltre gli streaming del momento concentrandosi sulla qualità e lo spessore artistico, nel solco di quanto già fatto nei primi tre anni di esperienza della kermesse targata D’Alessandro e Galli.

"Un festival che decide di essere festival nel senso reale della parola – spiegano gli organizzatori –; punto di incontro per un pubblico che ama la buona musica lontano dalle mode, comunità per chi vuole immergersi in un cartellone pensato per essere vissuto senza fretta, artista dopo artista, in un palco unico a pochi passi dal mare, quel Parco BussolaDomani che ospitò l’addio alle scene di Mina e artisti del calibro di Frank Zappa e Miles Davis".

Nel frattempo, si consolidano le partnership, istituzionali e non, della manifestazione. Il marchio Farmaè sarà powering partner de ’La Prima Estate’; il comune di Camaiore e la regione Toscana sono invece i partner istituzionali. Radio Mediaset da quest’anno sarà partner del festival, garantendo il supporto di tre radio del suo gruppo – ’Virgin’, ’105’ e ’Radio Montecarlo’ – che diventano dunque le radio ufficiali dell’edizione 2025 del festival musicale in riva al mare che punta a consolidarsi.