Festival di Burlamacco: "Dal tramonto all’alba". Un notte in cima al Molo. A picco tra sogno e realtà

Una notte in cima al molo, illuminata da una stella. Vive nello spicchio di tempo che corre “Dal tramonto all’alba“ questa edizione del Festival di Burlamacco, che i Carnevalari porteranno in scena domani e sabato sera al teatro Jenco. In un orizzonte sospeso tra la terra e l’infinito, tra gli scogli e il mare, dove le statue immobili che raccontano di Viareggio – il vagero Viani; i “bamboretti“ del Maggini; Ettore, il gatto dei pescatori... – prendono vita “mischiando il sogno con la realtà“. Sussurra alla città questo Festival, come un vento leggero ma potente che spazza via le nuvole dopo un temporale. Per un omaggio a Daniele Biagini, musicista viareggino scomparso d’agosto a 47 anni . "Daniele sarà la stella che ci guiderà" racconta Luca Bonuccelli; membro della commissione artistica. Insieme ad Andrea Paci, Leonardo Bonuccelli, Lorenzo Ghiselli, Marco Martinelli e Livia Guidotti, compagna di Biagini.

Luca, non è stato facile ripartire...

"No, al punto che abbiamo anche pensato di fermarci. Daniele era prima di tutto un amico, ma è stato anche un pilastro del Festival. Con le sue canzoni, le sue musiche e i suoi arrangiamenti. C’è sempre stato, ha accompagnato tutti questi 18 anni. E quando se n’è andato ci siamo sentiti soli".

E poi?

"Poi i figli di Daniele e Livia ci hanno detto di non fermarci. Di non spegnere la musica. Perché Daniele avrebbe voluto così, perché la musica ha sempre accompagnato Viareggio. Anche nei momenti difficili. Avevano, e hanno ragione. E allora abbiamo fatto una riunione con gli autori, gli arrangiatori si sono messi a disposizione, il Movimento dei Carnevalari si è compattato. Ed è nato, dalla forza di un gruppo, “Dal tramonto all’alba“".

Che Festival sarà?

"Un gran bel Festival. Meno satirico, più elegante. Che farà sorridere, ma anche emozionare. Sarà una magia".

I biglietti sono esauriti in due ore. Viareggio ha voglia di cantare il Carnevale.

"Non possiamo che ringraziare i viareggini per l’entusiasmo con cui ci sostengono. E ci auguriamo, magari per il ventennale del Festival, di poter tornare in un teatro più grande. Che possa contenere tutta questa voglia di partecipare che il Carnevale riesce a smuovere".

Il Politeama?

"Al teatro Jenco siamo affezionati, perché è qui che è nata questa avventura. Ma rivedere aperto il Politeama sarebbe un sogno".

Ogni anno i Carnevalari sposano un progetto di beneficenza. Quest’anno a chi avete pensato?

"All’associazione Aurora Francesconi, piccola carnevalara scomparsa dieci anni fa. A questa realtà sarà devoluto l’incasso del Festival e il ricavato della vendita dei due cd".

Due cd?

"Uno con le sedici canzoni che partecipano a questa edizione, e altre quattro finaliste; e uno, speciale, con tutti i brani che Daniele Biagini ha firmato per il Festival".

Cos’è il Carnevale per i Carnevalari?

"Solo Amore..."