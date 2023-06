Festival delle bande al podere "Lovolio"

Il podere Lovolio di Quiesa ospita oggi, dalle 15.30, la seconda edizione del Festival di bande musicali giovanili organizzato dalla Filarmonica Giovanni Pacini “La Sorgente“, con la collaborazione della Fondazione Pomara Scibetta arte, bellezza e cultura. Proprio la Fondazione è promotrice di una borsa di studio al Conservatorio per l’allievo più meritevole, selezionato da una commissione di esperti, fra quelli che si esibiranno nelle bande.

Alla manifestazione parteciperanno la “Catalani Youg Band“ di Porcari, “Banda Giovanile Senofonte Prato“ di Vecchiano, “Young Band“ del corpo musicale Giuseppe Pardini di Torre del Lago, “Banda Giovanile Giacomo Puccini“ di Colle di Compito, “Junior Band Corpo Musicale Giacomo Puccini“ di Bozzano e “Young Band“ della Filarmonica Giovanni Pacini La Sorgente di Quiesa.

L’evento, che ha per protagonisti gli allievi delle scuole di musica, è stato organizzato per offrire ai giovani musicisti l’opportunità di esibirsi e condividere l’esperienza del fare musica insieme, di confrontarsi con bambini e ragazzi provenienti da altre realtà presenti sul territorio. La Filarmonica Giovanni Pacini La Sorgente, promotrice dell’appuntamento, è attiva ininterrottamente dal 1897, e nei primi anni 2000 si è trasformata in banda folcloristica, esibendosi in manifestazioni nazionali e riscuotendo un grande successo. Attualmente è diretta da Michele Gemignani e presieduta Cesare Bastianelli. Presidente onorario è Giuseppe Scibetta,che con la omonima Fondazione sostiene da alcuni anni la Filarmonica.