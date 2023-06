Festa di prima estate Giada è la più bella e vola in semifinale Capezzano rivive

di Daniele Masseglia

La bellezza statuaria di Giada Pieraccini, seravezzina di 18 anni, strega la giuria di Miss Italia e il folto pubblico che domenica sera ha partecipato alla “Festa di prima estate“ di Capezzano Pianore promossa dal Ccn “Le botteghe della Befana“ lungo via Italica con il patrocinio del Comune, la collaborazione di Camera di commercio e Confesercenti e il contributo di sponsor locali. La bionda studentessa, al termine di una sfida all’ultimo voto, organizzata dalla “Syriostar“ e tutt’altro che facile vista la qualità delle ventidue aspiranti reginette, si è aggiudicata il titolo di Miss Capezzano Pianore ma soprattutto ha vinto la selezione regionale di Miss Italia, cosa che le consentirà di partecipare alla semifinale regionale in programma il 6 agosto. Non facile, come detto, il lavoro della giuria presieduta da Roberto Lari, presidente del Ccn e dirigente della Confcommercio Lucca Massa-Carrara, per un totale di sei fasce assegnate ad altrettante ragazze. Oltre a Giada, le altre cinque sono andate a Sharon Gruttadauria di Cascina (Miss Rocchetta Bellezza), Sveva Mugnaini di Pontasserchio (Miss Framesi), Cassandra Ghiomelli di Stabbia, Rocio Alejandra Gigena di Livorno e Francesca Fabbiani di Vicchio.

Sul podio, a premiare Giada, sono saliti il sindaco Marcello Pierucci, la presidente de “Le botteghe della Befana“ Maria Assunta Ferragina ed Elisabetta Polloni della gioielleria “Oro mare gioielli“ di Lido di Camaiore con il gioiello messo a disposizione dallo sponsor nazionale “Miluna“. Molto gradita dal pubblico, infine, la performance del conduttore Raffaello Zanieri, in veste anche di cantante e imitatore, così come i baby modelli e le baby modelle del negozio “Yamamay“ di Lido di Camaiore e le esibizioni di ballo presentate dalla “Butterfly“ di Piano del Quercione coordinate dalla maestra di ballo Angela Petrini.