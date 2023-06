Festa di fine anno al comprensivo "Sforzi"

Grande successo per la festa di fine anno scolastico dell’istituto comprensivo Armando Sforzi di Piano di Conca, che il 7 giugno ha riunito famiglie, alunni, docenti e dirigenti in un appuntamento caratterizzato dalla musica e dalla voglia di stare insieme, alla Gulfa di Montramito.

L’evento ha visto in prima linea l’Assemblea Scuola Famiglia Territorio, una realtà aggregativa che ha lo scopo di sostenere la cooperazione educativa tra insegnanti, genitori e realtà sociali, culturali ed economiche del territorio. nata nel 2012, l’Assemblea ha imboccato la strada della sperimentazione e innovazione nell’ambito della partecipazione scolastica. "Sensibile alle alterne vicende della politica scolastica e alla complessità del fatto educativo, in questi anni l’ASFT ha attraversato alti e bassi – ricorda l’istituto Sforzi in una nota – ora rischiando lo spegnimento delle proprie risorse (basate unicamente sulla passione e sulla partecipazione dei suoi membri), ora proponendo iniziative di grande coinvolgimento e di rinascita come l’iniziativa “Mi leggi una storia” e la festa di fine anno scolastico celebrata il 7 giugno scorso. “Mi leggi una storia”, è stata un’iniziativa che ha visto l’attiva partecipazione di bambini, genitori e insegnanti: un pomeriggio tutti insieme dedicato alla narrazione di storie da parte degli insegnanti attraverso albi illustrati e con la partecipazione di genitori e insegnanti esperti in Caa e in lingua dei segni".

"È stato bello ritrovarci e partecipare per sottolineare quanto sia importante accompagnare nel loro personale percorso di crescita i nostri bambini e i nostri ragazzi. Questo momento di condivisione ha maturato in tutti noi la consapevolezza di quanto sia necessario che anche la famiglia ed il territorio accompagnino la scuola per realizzare quell’ ICare che deve essere il centro di ogni nostro pensiero e ogni nostra azione educativa".

RedViar