Festa di compleanno. Trenta candeline per il Cimbilium

ll Centro Diurno Cimbilium compie 30 anni: è uno spazio di inclusione per persone con disabilità gestito da Crea,cooperativa sociale, impegnato nel ri-definire azioni e progetti per migliorare la qualità della vita degli ospiti. Il centro diurno è uno dei sette servizi semiresidenziali che Crea. gestisce in Versilia e che accolgono in totale ogni giorno più di 120 persone con disabilità. I centri impiegano personale qualificato per sostenere percorsi di autonomia e sviluppare risposte personalizzate per ogni persona in collaborazione con le famiglie ed i servizi sociali della zona Versilia dell’Asl Toscana Nord Ovest con cui la cooperativa è convenzionata. La festa di compleanno di oggi inizia dalle 18,30, negli spazi di via Fanin 11, è un momento di incontro con amici, amiche ed associazioni. Con il patrocinio del Comune oltre a postazioni espositive e dimostrazioni di lavori artigianali, tra le attività ci saranno la realizzazione di un tappeto di segatura l’esibizione di tiro alla fune, pittura dal vivo, animazione e musica. E’ l’occasione per presentare e distribuire il nuovo numero di Smodem, periodico della Crea, che racconta l’esperienza dei centri diurni per le persone con disabilità della Versilia. L’ingresso alla festa è libero e gratuito. La storia del Cimbilium ( l’appellativo del centro deriva dall’adattamento del nome di un’ orchidea, Cimbidyum, che ha stupende e grandi fioriture molto durature) è una storia di un servizio nella comunità e per la comunità dove i legami con il territorio, associazioni, parrocchie, scuole, cittadini, enti pubblici, amplificano le opportunità per le persone e promuovono la conoscenza e il confronto, basi fondamentali per abbattere le barriere del pregiudizio. Barbara Cardella, coordinatrice del centro racconta: "La collaborazione con il territorio è l’anima vitale del centro, partecipare alla vita della comunità è un valore e rappresenta una priorità che arricchisce chi ne fa parte".