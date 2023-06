Festa della Repubblica Cerimonie e suggestioni La guida a tutti gli eventi

Cerimonie, deposizione di corone d’alloro, conferenze e suggestioni di luci e colori faranno da sfondo, in tutta la Versilia, alle celebrazioni per la festa della Repubblica. Quella di domani sarà infatti una giornata ricca di iniziative, a partire da Lido di Camaiore, dove il Pd ha organizzato il convegno “L’Unità della Repubblica e i rischi dell’autonomia differenziata” alle 10.30 alla Croce Verde. Interverrà il docente Andrea Pertici dell’università di Pisa, con i saluti iniziali di Stefania Da Prato, segretaria del Pd Camaiore, e Alessandro Del Dotto, vice segretario del Pd Versilia, e l’introduzione a cura di Simone Leo della direzione regionale del Pd. A Pietrasanta invece una delegazione del Comune, capeggiata dal rieletto sindaco Alberto Giovannetti, deporrà una corona alle 10 al monumento ai Caduti in piazza Statuto, mentre alle 21 la Rocca di Sala anche quest’anno sarà illuminata con il tricolore nazionale. Spostandoci a Forte dei Marmi, da oggi fino a domenica anche il pontile sarà illuminato con il tricolore. Inoltre domani alle 9 in piazza Dante si terrà la cerimonia ufficiale con la deposizione della corona al monumento ai Caduti, mentre alle 21 in piazza Garibaldi ci sarà il concerto della banda cittadina “La Marinara”, presentata da Anna Pelletti, con un intervento introduttivo di Gionata Simoni. Apriranno gli allievi della scuola di musica con due brani originali per la banda giovanile. A seguire pezzi celebri quali “The Prayer“, “Imagine“, “La vita è bella“, “Heal the world“, “What a wonderful world“, “Here’s to you“, “Over the rainbow“, “Azzurro“ e infine l’inno di Mameli.

Due gli appuntamenti a Seravezza. Sarà Azzano ad ospitare la festa promossa dal Comune in collaborazione con Pubblica Assistenza e Filarmonica del paese. Raduno alle 10.20 in via San Michele e sfilata alle 10.30 con la Filarmonica di Azzano, poi il ritorno in piazza Maresciallo Graziano Tarabella per la deposizione di un mazzo di fiori al monumento ai Caduti. Parteciperanno il vice sindaco Adamo Bernardi e i consiglieri della montagna Alessandra Graziani e Sebastiano Verona. Alle 10 il Pd di Seravezza si ritroverà in piazza della Costituzione (Scuderie Granducali) per la deposizione di una coccarda con interventi di Ettore Neri e Paolo Giannarelli. A seguire brindisi alla sede Pd. Infine a Sant’Anna di Stazzema tavola rotonda sulla Costituzione alle 15 in piazza della chiesa del Parco della pace con l’avvocato e docente dell’università di Pisa Andrea Pertici, l’avvocato Ernesto Maria Ruffini e il presidente onorario di Libera ed ex senatore Nando Dalla Chiesa. Prevista la deposizione di una corona e i saluti del sindaco Maurizio Verona e del presidente dell’Associazione Martiri di Sant’Anna Umberto Mancini. Alle 17 verrà inaugurata la “Piccola libreria Libera” e alle 17.30 concerto dei Kinnara con i brani di Fabrizio De André.