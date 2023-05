Festa della Croce Rossa Illuminata la Madonnina

Il vessillo della Croce Rossa ha sventolato sul pennone di piazza Mazzini per celebrare la giornata mondiale dedicata alla più grande organizzazione umanitaria del mondo. Festeggiata, ieri, proprio nel giorno dell’anniversario della nascita del suo fondatore: Jean Hanry Dunant. La cerimonia dell’alzabandiera si è svolata alle 12, sul Belvedere delle Maschere; e accanto al presidente viareggino Gianluca Molco ha partecipato anche l’assessora al welfare del Comune di Viareggio Sara Grilli. Mentre con l’imbrunire la Madonnina sul molo si è illuminata di rosso. Colore che, per una notte, ha unito città, paesi, storie e volontari.

"Per festeggiare l’8 maggio 2023 siamo voluti ripartire dal nostro senso di Umanità – spiega Francesco Caponi, presidente Regionale della Croce Rossa Toscana – . Da oltre 150 anni la CRI è accanto alle persone e sceglie di scuotere le coscienze, schierandosi dalla parte di chi crede in una società fatta d’ascolto e di pari opportunità. La nostra idea è quella di un mondo alimentato dal bene, capace di vincere la superficialità usando l’arma più potente di ogni altra: l’interesse per la vita di tutte le persone".

Tantissimi gli eventi promossi dai vari Comitati in tutta la regione, "E la settimana – conclude Caponi – si concluderà domenica con una giornata di sensibilizzazione sulla donazione del sangue e sulla promozione della campagna della Croce Rossa “Dona che ti torna” presso i centri commerciali ed i supermercati di varie città toscane".

Red.Viar.