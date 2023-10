Festa della Castagna. Cibo, musica e giochi

Autunno fa rima con "Festa della Castagna", in programma oggi e domani a Capezzano in via XII Agosto. Si parte alle 15,30 con l’avvio della festa, seguito dalla premiazione dei bimbi della scuola e della società sportiva. Alle 21 spazio all’esibizione della filarmonica Deb. Domani messa, pranzo dalle 12 (prenotazione 338430 2542), "Pompieropoli" alle 18 Freddie Mercury Night.