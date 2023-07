Festa dei migranti celebrazione a Ripa

L’inno nazionale italiano, quello belga e quello europeo, per unire in una giornata di festa chi si è trasferito nel corso dei decenni in Belgio. Si è svolta a Ripa la cerimonia dei Lucchesi nel mondo, promossa congiuntamente dall’amministrazione comunale di Seravezza e da quella di Pietrasanta, alla presenza dell’Associazione Lucchesi nel mondo, con una delegazione della sezione di Ecaussinnes. Nel corso della festa, accompagnata dalla Filarmonica di Ripa, è stato ricordato José Bourleau, segretario della sezione di Ecaussinnes e anima dei legami con la Versilia, scomparso l’anno scorso.