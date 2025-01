Festa dei 50 anni. Delegazione Agesc ricevuta dal Papa

La professoressa Michela Del Carlo, responsabile nazionale delle relazioni estere nel comitato esecutivo nazionale dell’AGeSC è stata ricevuta – insieme a una nutrita delegazione venuta anche dalla Versilia – in udienza dal Santo Padre per celebrare il 50° anniversario di fondazione dell’associazione, rappresentando il comitato regionale AGeSC della Toscana. Michela del Carlo assieme alla sua famiglia e alla delegazione AGeSC del Comitato Provinciale di Lucca, ha avuto l’onore di incontrare Papa Francesco al quale ha rivolto i voti augurali per il Nuovo Anno Santo.