Festa alla colonia marina Piace il progetto sociale

Fine estate tempo di bilanci per la colonia marina comunale di Vittoria Apuana che quest’anno è stata caratterizzata da un ampliamento dei giorni di apertura a favore delle realtà del sociale. Oggi si chiuderà questa felice esperienza con la tradizionale festa organizzata ogni mese dal Gruppo per servire e che si svolgerà in spiaggia, con il coinvolgimento anche degli ospiti delle Rsa Pio Istituto Campana e San Lorenzo di Seravezza. "L’attenta programmazione delle turnazioni ha permesso di aprire la colonia anche a queste realtà del territorio – spiega l’assessore al sociale Stefano Pellegrini – ed è stata un’esperienza straordinaria che ha reso il senso di quanto sia fondamentale che un’istituzione lavori ad ampio raggio per il supporto alle categorie più deboli". Un obiettivo raggiunto in collaborazione con l’assessore Valentina Mozzoni: l’esperienza della stagione estiva è stata anche un ulteriore banco di prova per la Rete della solidarietà, nata qualche mese fa, con l’obiettivo di fornire risposte attraverso la sinergia.