Festa a Pietrasanta: Croce Verde celebra 158° anniversario e riapre sala Tosi

Doppia festa alla Croce Verde. Oggi alle 17,30 l’associazione di via Capriglia – la prima pubblica assistenza in Italia – celebrerà il suo 158° anniversario con tanto di riapertura della sala Tosi, chiusa nell’ottobre 2020 per problemi di inagibilità e sottoposta a una lunga opera di restauro costata circa 500mila euro a cui ha contribuito la Fondazione Cassa di risparmio di Lucca. La sala, dotata di un impianto multimediale a disposizione di tutti i cittadini e le associazioni, riaprirà al pubblico dopo i saluti del presidente Gabriele Dalle Luche. Seguiranno gli interventi dell’onorevole Carlo Carli con un ricordo del compianto presidente Maurizio Tosi, e di Giuliano Rebechi, fino al cortometraggio sulla Croce Verde realizzato dal regista pietrasantino Diego Bonuccelli e un rinfresco per tutti i presenti.