Camaiore, 28 agosto 2019 - Rintracciato grazie a un accurato lavoro di indagine della polizia municipale di Camaiore un pirata della strada che il 10 agosto scorso ha ferito un ciclista sulla strada Francigena, in Versilia, per poi fuggire facendo omissione di soccorso. Attraverso i frammenti dello specchietto retrovisore dell'auto dell'investitore, rimasti sul luogo del sinistro, gli agenti hanno accertato marca e modello del veicolo. Successivamente, incrociando questi elementi con il database del Pra e della Motorizzazione civile, è stato stilato un elenco di circa una decina di veicoli da controllare. Il lavoro svolto ha portato nell'arco di dieci giorni a rintracciare l'automobilista coinvolto che, interrogato dagli agenti, ha confessato di trovarsi al volante del veicolo al momento dell'incidente, facendo così scattare la denuncia a piede libero per l'omissione di soccorso del ciclista.

© Riproduzione riservata