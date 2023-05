Feerragosto “ruggente“ con Giovanna e Sottili

Anche quest’anno Focette tornerà ad ospitare l’evento “Ferragosto insieme“ su iniziativa della Pro Focette in collaborazione di nuovo con l’hotel “Tiziana“. L’associazione e la direzione dell’albergo hanno infatti concordato, in vista del prossimo 15 agosto, con inizio alle 21, una cena-spettacolo all’insegna della musica anni ’60. A far rivivere la Versilia degli anni “ruggenti“, di cui la stessa Focette fu in assoluto un punto di riferimento, sarà la cantante Giovanna, nota anche per aver interpretato Mina. La serata sarà condotta da un altro presentatore molto amato dal pubblico quale Claudio Sottili, tra le voci storiche di Radio Monte Carlo.