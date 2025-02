FdI, Staccioli si candida: "Mi è stato sollecitato"

"Tanti cittadini mi hanno chiesto di candidarmi, non è stato certo per una mia ambizione personale". Marina Staccioli sabato prossimo al congresso di Fratelli d’Italia all’hotel 1908 sarà la ’sfidante’ di Davide Belli: entrambi si sottoporranno al voto per ricoprire il ruolo di presidente di sezione dopo i cinque anni di gerenza di Silla Silvestri (che aveva espressamente indicato come successore lo stesso Belli). "Nonostante la scelta imposta – precisa Staccioli, interpellata sulla questione – sono stata sollecitata da tanti iscritti a scendere in campo, e così ho voluto mettermi a disposizione. Come del resto ho sempre operato per il bene del partito. Vivo del mio lavoro ed ho fatto un passo indietro sia quando sono stati scelti i candidati per la Camera e il Senato ma anche per la Regione e la Provincia, contribuendo a tirare la volata alla persona che in quel momento poteva essere ideale per quel ruolo. Pur ricoprendo incarichi sovracomunali non ho mai tratto vantaggio economico o di posizione da Fratelli d’Italia, bensì ho sempre lavorato per il territorio dove, grazie al forte consenso nazionale di Giorgia Meloni, il partito è cresciuto in modo esponenziale. Anche stavolta la mia scelta è per puro spirito di servizio, non ho mai chiesto di far parte di nessun consiglio d’amministrazione e l’incarico di presidente del circolo è puro volontariato".

Fra.Na.