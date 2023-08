FdI scende nelle piazze Il percorso a tappe nei luoghi di vacanza

Ormai la Versilia è divenuta anche punto di concentrazione politica. Ieri mattina anche il ministro al turismo Daniela Santanché ha raggiunto il gazebo posizionato da Fratelli d’Italia nella piazza Garibaldi per l’iniziativa itinerante "L’Italia vincente" intrattenendosi con lo stesso Giovanni Donzelli e gli altri parlamentari toscani oltre che con i militanti e i simpatizzanti del partito. Il ministro Santanché è stata circa mezz’ora all’iniziativa con cui Fratelli d’Italia vuol valorizzare nelle località turistiche italiane le attività svolte finora dal Governo. Tante le tematiche affrontate pubblicamente, dall’immigrazione al lavoro, dai fondi Pnrr alle prossime strategie di Governo.

"I sindaci del Pd – ha esordito l’onorevole Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo del partito – provano a fare campagna elettorale utilizzando gli immigrati per ritagliarsi uno spazio di visibilità, utilizzano le difficoltà degli immigrati per scopi politici. Tutte le Regioni guidate dal Pd hanno rifiutato lo stato d’emergenza che era uno strumento per dare la possibilità di governare bene il fenomeno sul territorio e l’accoglienza. A volte viene anche il dubbio che alcuni sindaci stiano facendo queste proteste con l’obiettivo di dare una mano a qualche cooperativa che vuole lucrare sull’immigrazione, perché poi quando si arriva a stringere i sindaci chiedono più soldi per chi si occupa di accoglienza. Il dubbio viene sempre che ci sia qualche cooperativa amica che non è soddisfatta e vuole alzare il prezzo. Noi – ha aggiunto – non vogliamo fare né business né speculazione politica, noi vogliamo dare le risposte che servono agli italiani e per chi è in attesa di sapere se ha o no il diritto d’asilo un’accoglienza dignitosa, ma anche velocizzare finalmente le risposte che fino ad oggi arrivavano troppo in ritardo sul diritto d’asilo: chi ha diritto d’asilio deve essere accolto, chi non ha diritto d’asilo la risposta può arrivare immediatamente. Per questo servono anche i centri di permanenza e di espulsione, da questo punto di vista mi fa effetto che la Toscana e l’Emilia Romagna stiano facendo ostruzionismo verso il Governo, perché tutto questo aiuta i trafficanti di morte e l’irregolarità".

A parlare di futuro è stato l’onorevole FdI Riccardo Zucconi. "Il Governo in realtà non si è mai fermato – ha evidenziato – perchè la presidente Meloni ha curato i rapporti internazionali in attesa della ripresa dei lavori a settembre: l’attenzione sarà focalizzata soprattutto sulla legge di bilancio che è la prima che può fare il Governo Meloni visto che la precedente era a ridosso delle elezioni e abbiamo potuto fare ben poco, se non destinare i 23 per arginare il caro energia. Sarà affrontata con serietà la tematica del salario minimo ed è stata un’ottima scelta di dare al Cnel il compito di approfondire l’argomento visto che è presieduto dal professor Brunetta che è autorità in materia e così potremo risolvere le difficoltà del lavoro che non sono solo legate ai bassi salari ma alla stagionalità e alla precarietà. Poi punteremo al rilancio dell’economia: abbiamo i dati migliori d’Europa. Quindi l’Italia sta ripartendo meglio degli altri e dobbiamo agevolare questo slancio".

Fra.Na.