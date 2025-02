FdI, oggi è il giorno del voto. Scossoni in maggioranza. Gli assessori sono spaccati

Oggi per Fratelli d’Italia c’è il sapore dell’election day. Che fa tremare anche la maggioranza di Murzi. Infatti dalle 10 all’hotel 1908 si terrà il congresso comunale per la scelta del nuovo presidente di circolo: la sfida tra Davide Belli e Marina Staccioli non ha lasciato indifferente il sindaco & co. visto che il crescente partito di FdI avrà un peso non di poco conto per le amministrative 2027. Ecco che il duello tra i due contendenti avrebbe portato non pochi malumori (oltre che all’interno del partito dove il presidente Silla Silvestri ha tentato in ogni modo di arrivare ad un candidato unico) nella maggioranza, con l’assessore Massimo Lucchesi rimasto a sostenere la bontà della scelta di Belli, come personaggio lontano dai diktat di palazzo, per rinnovare il partito e continuare quell’ascesa che possa aumentare il peso di Fratelli d’Italia alle prossime comunali. Dall’altra parte il sindaco Bruno Murzi con l’assessore FdI Graziella Polacci e i fedelissimi Ermindo Tucci, Andrea Mazzoni e Michele Pellegrini spingerebbero sul voto alla Staccioli che sarebbe più sulla linea murziana. E anche i tanti ruoli che già ricopre Marina Staccioli (già membro nazionale Fdi, responsabile regionale dei dipartimenti, membro del provinciale e consigliera a Stazzema), per i suoi supporter sarebbero un punto di forza e dimostrazione del suo impegno nel partito, mentre per i fan di Davide Belli rappresenterebbero invece una situazione anche troppo onerosa per garantire un servizio snello per la sezione territoriale per incrementare il contatto con la gente. "Le voci che girano è che sarei contro Murzi – dice Belli, interpellato in merito – ma ricordo che ero nella sua lista e quando mi chiese di fare un passo indietro per far entrare Ghiselli e io lo feci".

La situazione è poi più ingarbugliata se si pensa alla posizione dell’assessore Lucchesi, da sempre schietto e indipendente nelle proprie azioni all’interno della giunta, e comunque elemento – come tutti – da non ostacolare visto che la maggioranza si regge in consiglio comunale su un unico voto di differenza. Murzi però avrebbe dimostrato le proprie forti capacità di allargare i confini garantendo al vice Mazzoni l’incarico di commissario di Forza Italia. Oggi sarà ufficiale il nome del nuovo presidente di FdI che, sicuramente, si giocherà sul filo di lana.

Francesca Navari