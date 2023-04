FdI Interrogazione sul bus dell’aeroporto

L’autobus che collegava la cittàall’aeroporto di Pisa non c’è più. E i consiglieri regionali di Fdi Alessandro Capecchi e Vittorio Fantozzi hanno presentato un’interrogazione all’assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli: “E’ utopia chiedere ad Autolinee toscane il ripristino del bus?". I consiglieri sottolineano i disagi "per le migliaia di turisti che arrivano allo scalo Galilei ma non sanno come raggiungere la Versilia. Gli albergatori viareggini stanno pensando di attivarsi per predisporre, tramite una società privata di trasporti, un pullman che copra la tratta. Ma l’assessore Baccelli ha sollecitato At? Quel bus ora si ferma alla stazione ferroviaria di Pisa costringendo i turisti a pagare 10 euro per il trasporto con il Pisa mover sino all’aeroporto. La sospensione del collegamento diretto era stata prevista da At fino al 31 dicembre 2022, ma la linea non è stata ripristinata, il capolinea dell’aeroporto non c’è più. Gli albergatori viareggini chiedevano più collegamenti, e, invece, sono stati addirittura tagliati".