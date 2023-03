FdI a Mallegni: estremisti voi ci avete escluso

"Ma quali estremismi: a livello locale bisogna concentrarsi sulle cose concrete da risolvere, anche se in tutti questi anni a Pietrasanta siamo stati estromessi da qualsiasi condivisione". I vertici di Fratelli d’Italia replicano così al coordinatore regionale di Forza Italia Massimo Mallegni, intervenuto in merito alle amministrative del 14-15 maggio a sostegno della candidatura-bis del sindaco Alberto Giovannetti e contro destra e sinistra. La coalizione si presenterà come noto divisa in quanto la lista “Amo Pietrasanta“ appoggerà la candidatura di Massimiliano Simoni (FdI), a cui potrebbe aggiungersi anche FdI. La replica di FdI porta la firma del coordinatore provinciale Riccardo Giannoni, l’onorevole Riccardo Zucconi e il consigliere regionale Vittorio Fantozzi (nella foto). "Vogliamo rassicurare Mallegni: FdI, partito che ha raccolto di recente e di gran lunga rispetto a tutti gli altri il consenso dei pietrasantini – scrivono – ha ben poco di estremistico. Esprime il governo della nazione , rappresenta in Italia e in Europa un moderno partito conservatore e interpreta ovunque i principi della buona amministrazione delle Istituzioni. Siamo convinti che soprattutto per le amministrazioni comunali ci si debba confrontare sui problemi da risolvere, la buona manutenzione del territorio , i servizi ai cittadini e le iniziative da intraprendere per far crescere l’economia, senza arrampicarsi su assurde e datate teorie degli opposti estremismi. Semmai – concludono – abbiamo il diritto di criticare l’amministrazione Giovannetti, non altezza in molti ambiti proprio come quando governava Mallegni. In questi 5 anni siamo stati tenuti fuori dalla giunta e da qualsiasi confronto, al contrario di quanto avvenuto in tutta Italia tra i partiti del centrodestra: una discriminazione, quella sì, dal sapore estremistico".