Fascino del giallo. Trappola per topi ha fatto sold out

Tutto esaurito al Comunale di Pietrasanta per la commedia simbolo della regina del giallo: “Trappola per Topi” di Agatha Christie con Lodo Guenzi (in foto) e la regia di Giorgio Gallione. Il sipario si alzerà lunedì alle 21 con un’opera senza tempo, di grande impatto teatrale e di efficacia emotiva e ipnotica. Protagonista Lodo Guenzi con una compagnia di attori diretti da Giorgio Gallione e composta da Claudia Campagnola, Dario Merlini, Stefano Annoni, Maria Lauria, Andrea Nicolini, MariaGrazia Pompei e Tommaso Cardarelli.

La trama è semplice e implacabile: in un albergo isolato nella campagna inglese, una giovane coppia si appresta a ricevere i primi ospiti della nuova gestione. Fuori imperversa una tempesta di neve e presto i bizzarri clienti che sono arrivati restano isolati, imprigionati nella dimora. Il telefono è saltato o sabotato e dalla radio arrivano notizie di un omicidio che, si capirà presto, ha legami o connessioni con tutti o molti dei personaggi in albergo. È sempre più evidente che un oscuro assassino psicopatico è intenzionato a colpire di nuovo. E quasi immediatamente, viene ucciso uno degli ospiti. Intanto, facendosi largo nella tormenta, un giovane poliziotto è riuscito a raggiungere l’albergo. Iniziano le indagini… La ragnatela inquietante, e spesso ironicamente divertente della Christie è tessuta coinvolgendo gli spettatori. Prossimo evento , il 17 dicembre, “Lo Schiaccianoci” del Balletto del Sud, balletto in due atti che Fondazione Versiliana con Fondazione Toscana Spettacolo propongono per le feste fuori abbonamento.