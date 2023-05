Farmacia estiva Blundo sarà attiva tutti i giorni

"La farmacia comunale estiva Luigi Blundo tornerà operativa tutti i giorni il 12 giugno, risolvendo il temporaneo disagio della chiusura il mercoledì e giovedì mattina". A darne notizia è Marco Verona, amministratore della Multiservizi che gestisce le farmacie comunali. "L’azienda, nonostante le difficoltà per il reperimento del personale – dice – ha sempre soddisfatto le esigenze operative della farmacia, riuscendo ad offrire il servizio completo di apertura da aprile a settembre, grazie a specifici concorsi e alle agenzie interinali. Nei mesi scorsi si è verificato un multiplo, felice evento, con la notizia dell’arrivo simultaneo di quattro bambini per le farmaciste di ruolo nella nostra azienda: da lì la necessità di trovare immediatamente dei sostituti. Un incarico peraltro portato a termine in breve tempo, ma che ha comportato la chiusura momentanea di un giorno e mezzo a settimana per questo periodo. Adesso – conclude Verona – siamo lieti di annunciare di aver superato la difficoltà e il servizio tornerà al suo livello".