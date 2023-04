"Fanno lo stage e li assumono per la stagione"

Il confronto con il mondo del lavoro rappresenta un aspetto importante del percorso scolastico degli studenti del "Marconi". Ne parliamo con il professor Daniele Paolinelli, referente per l’alternanza scuola lavoro.

Com’è strutturato il sistema?

"La formazione curricolare del quinquennio si affianca alla formazione di indirizzo specifico che comprende le materie laboratoriali, e quindi sala, bar, cucina, pasticceria e ricevimento. Inoltre, concorrono i percorsi di alternanza scuola-lavoro, che il nostro istituto prevede in seconda, terza e quarta e che hanno la durata di 200 ore da fare in azienda, circa 5 settimane tra maggio e giugno. Le strutture vengono scelte tra le tante che si offrono di ospitare i nostri ragazzi; ovviamente, i docenti cercando di indirizzare gli allievi verso le aziende che più si adattano alle loro capacità psico-attitudinali. Ci fa piacere che tutte le più rinomate attività turistiche della Versilia, da molti anni, collaborino proficuamente con noi creando una fondamentale sinergia tra formazione e lavoro".

Questi stage danno sbocchi?

"Normalmente, a un’esperienza di stage segue una proposta lavorativa. Circa l’80 per cento dei nostri ragazzi continua la stagione dove ha svolto lo stage, e al termine del percorso scolastico molto spesso vanno a lavorare in aziende dove hanno svolto lo stage".

Quali sono i punti di forza del sistema?

"Sono molteplici e concorrono a un importante passo in avanti nel percorso formativo professionale dei nostri ragazzi: 200 ore, a cui seguono circa due mesi e mezzo di stagione, offrono una ‘full immersion’ importante; la possibilità di lavorare in una ‘vera’ brigata e la vicinanza di professionisti affermati è determinante per la loro maturazione; l’impegno con la clientela reale li rende più consapevoli; e infine direi che così hanno la possibilità di lavorare materie prime di ottima qualità".

Tutto perfetto, quindi?

"No, nel caso in cui si abbia a che fare con alcune vecchie concezioni, che come scuola stigmatizziamo, di aziende che vedono lo stagista con come un investimento nel tempo, ma come manodopera a costo zero".

