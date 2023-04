Fanno il bagno nel mare agitato Due ragazze salvate dai surfisti

Due ragazze che avevano deciso nella mattinata di ieri di fare un bagno nelle acque antistanti la spiaggia di Viareggio si sono trovate in difficoltà per la corrente e sono state riportate a riva da un gruppo di surfisti che, per loro fortuna, erano anche loro in acqua a esercitarsi approfittando delle onde nel mare un pò agitato. Anche se non è ancora iniziata la stagione estiva, già iniziano questi episodi. Nel corso del Ponte appena trascorso alcuni stabilimenti balneari hanno riaperto, ma molte persone si sono riversate sulle spiagge anche laddove gli stabilimenti non hanno ancora riaperto e non c’è ancora attivo il servizo di salvamento. Per questo le autorità richiamano a prestare la massima attenzione, soprattutto quando si entra in acqua senza che ci sia ancora la sorveglianza fissa in spiaggia dei bagnini.