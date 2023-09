Fanatiko altri esposti Stop musica live

Èproprio Alessandro Pierini, ad annunciarlo sui social: "Carissimi clienti, con grande dispiacere vi comunichiamo che per il momento non ci sarà musica dal vivo". Il Fanatiko deve dire nuovamente stop alla musica dal vivo, dopo la presentazione di 9 nuovi esposti. Il locale della Passeggiata è di nuovo nel mirino, dopo la contro-raccolta di firme per riprendere gli appuntamenti live. "Non possiamo negarvi di essere esausti di questo “ping-pong” burocratico – dice il titolare – dove l’attesa per un feedback sembra non avere fine, mettendo ostacoli sulla nostra strada. Continueremo a lottare per portare la musica dal vivo nel nostro locale, nonostante le sfide e le difficoltà che ci stanno imponendo. Siamo determinati e non demorderemo tanto facilmente".