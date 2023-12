Falò accesi nel parco e sporcizia ovunque. Plastic Free pulisce tutto

"Lasciate come trovate. Cioè pulito". Recita così il biglietto che Mattia, giovane volontario dell’associazione Plastic Free, ha affisso ieri nel piccolo parco giochi di via Monteverdi, a Ponterosso, dopo averlo pulito da cima a fondo. L’area è finita infatti per l’ennesima volta nel mirino degli incivili di turno, i quali per “divertirsi“ hanno pensato bene di accendere falò (nella foto), dar fuoco ai rami caduti e lasciare in terra un po’ di tutto: accendini, mozziconi spezzati per fumare non solo sigarette ma anche qualcos’altro, pezzi di cartine, bustine, cartacce e altri rifiuti. Si tratta di episodi già avvenuti e che hanno portato Plastic Free ad intervenire per ripristinare il decoro del parchetto e dare una lezione ai responsabili di questi brutti gesti.