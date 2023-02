"Faccio Parco": vince la Delatre

La scuola d’Infanzia Delatre ha vinto il concorso "Faccio Parco", promosso dal Parco Apuane che ha l’obiettivo di coinvolgere gli istituti scolastici nell’elaborazione di idee concrete e proposte fattibili per attuare iniziative di conoscenza e valorizzazione delle risoese naturali. Trenta bambini, coadiuvati dalle loro insegnanti, hanno infatti presentato un progetto che è stato premiato con un contributo di 800 euro. La proposta prevede uscite didattiche (una prima è già stata effettuata) per favorire nei bambini la conoscenza del territorio e degli antichi mestieri in Alta Versilia. Fino alla fine di maggio infatti i baby alunni della scuola Delatre visiteranno alcune aziende agricole per caprie la fasi di lavorazione di castagne, pane, miele e formaggio e comprendere l’importanza di valorizzare i prodotti tipici locali.