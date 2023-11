"Facciamo un selfie". Il colpo al campione

"Ma quello è Leclerc...". "Possiamo fare una foto?". Decine di persone, soprattutto tifosi della Ferrari, nell’aprile del 2022 avvicinarono il pilota di Formula Uno Charles Leclerc che aveva trascorso la Pasquetta in Versilia insieme al suo preparatore atletico, il viareggino Andrea Ferrari. Impossibile non notare la presenza dell’alfiere del Cavallino, che arrivò in città a bordo di una Ferrari 488 ’cucita’ su misura. La carrozzeria nera opaca, il numero 16 sulla fiancata e due bande bianche e rosse, come i colori della bandiera monegasca dal cofano fino alla bauliera. E proprio come tifosi si presentarono i due malviventi che, intorno alle 22.30, avvicinarono il campione in via Salvatori, in Darsena, chiedendo una foto ricordo. E in quel momento, con una manovra da professionisti del crimine, slacciarono il cinturino del prezioso orologio che il pilota aveva al polso: un Richard Mille da due milioni di euro. Dopo il colpo della vita riuscirono a far perdere le loro tracce, ma la fuga è durata un anno. Dopo l’indagine serrata dei Carabinieri di Viareggio nell’aprile scorso in quattro sono finiti in manette. E nel loro mirino non ci fu solo Leclerc, grazie all’attività investigativa i militari sono riusciti ad appurare che due degli arrestati, la stessa sera, tentarono di rapinare una coppia di Lucca mentre passeggiava per le vie del Forte. In particolare uno della banda avvicinò il giovane tentando di strappargli dal polso un orologio da 40mila euro.